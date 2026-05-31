Momentos de terror vivió una familia en el distrito de Comas luego de que desconocidos lanzaran un artefacto explosivo contra su vivienda ubicada en la cuadra 2 de la calle Los Cedros.

El ataque ocurrió durante la madrugada y fue registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes muestran a dos sujetos desplazándose en una mototaxi hasta el frontis del inmueble. Uno de ellos descendió de la unidad y arrojó el explosivo sobre la vereda antes de huir junto a su cómplice, según informó RPP.

Explosión causó daños materiales

La detonación provocó daños en la vivienda y en un vehículo estacionado cerca del lugar.

Según relataron los afectados, las ventanas del segundo piso quedaron destruidas por la onda expansiva. Asimismo, el parabrisas de uno de los automóviles estacionados resultó afectado.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas tras el ataque.

Familia denuncia amenazas extorsivas

De acuerdo con la denuncia de las víctimas, desde hace aproximadamente una semana venían recibiendo mensajes extorsivos en los que presuntos integrantes de una organización criminal identificada como “Los Mexicanos” exigían el pago de 150 mil soles.

El padre de familia indicó que recibió llamadas y mensajes amenazantes, los cuales decidió bloquear. Sin embargo, pese a ello, los presuntos extorsionadores continuaron contactándose con la familia.

“Para mí era imposible; yo nunca he visto esa cantidad”, manifestó la víctima al relatar las exigencias económicas que recibía.

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Delincuentes continúan enviando mensajes

Tras el atentado, los afectados aseguraron que continuaron recibiendo mensajes en los que se les exige el pago del dinero bajo amenaza de atentar contra los integrantes de la familia.

Las víctimas señalaron que cuentan con un negocio de venta de productos por internet, aunque afirmaron no disponer de los recursos económicos que les exigen los delincuentes.

Asimismo, indicaron que presentaron una denuncia ante las autoridades hace aproximadamente una semana, por lo que solicitaron una investigación exhaustiva y mayor protección policial.