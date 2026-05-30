La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que continuará con el proyecto de mejoramiento integral del Campo de Marte luego de concluir el vínculo contractual con la empresa encargada de ejecutar los trabajos. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo señaló que actualmente se realizan acciones de mantenimiento y recuperación ambiental mientras avanza el proceso para seleccionar a una nueva contratista que asuma la etapa pendiente de la obra.

La supervisión de estas labores estuvo a cargo de representantes de la municipalidad y del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), entidad responsable de la ejecución del proyecto. Las intervenciones se desarrollan en el parque ubicado en el distrito de Jesús María, considerado uno de los espacios públicos más concurridos de la capital.

“Ya hemos tomado acción. Hoy esto está bajo control de Invermet y estamos en el proceso para trasladar la culminación de las obras a una nueva contratista. La obra estaba alrededor del 30 % de avance”, aseguró.

Durante su visita al lugar, el burgomaestre sostuvo que la comuna tomó medidas tras detectar retrasos en el desarrollo de los trabajos. Según indicó, la prioridad fue garantizar que el proyecto continúe y evitar posibles afectaciones a las áreas verdes del recinto.

Asimismo señaló que la decisión estuvo relacionada con la necesidad de preservar el patrimonio ambiental existente dentro del parque. En ese sentido, destacó la importancia de proteger las especies arbóreas y otros elementos naturales presentes en la zona.

“Tomamos una acción rápida e inmediata, sobre todo por tratarse de un tema ambiental y el buen trato que merece la flora de la zona, para proteger los árboles históricos, de este parque emblemático de Jesús María”, explicó.

#CampoDeMarte l El alcalde @Renzo_Reggiardo, supervisó las acciones de mantenimiento, mitigación y recuperación ambiental que ejecuta el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) en el Campo de Marte, en Jesús María, luego de que se resolviera el contrato con el Consorcio… pic.twitter.com/tQNMCDjYvK — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 30, 2026





Contrato fue resuelto por incumplimientos

La Municipalidad de Lima recordó que el contrato con el Consorcio Ejecutor DISAMART fue resuelto el pasado 20 de mayo. La decisión se adoptó luego de identificarse incumplimientos vinculados a trabajos de emergencia y medidas de mitigación ambiental contempladas dentro del proyecto.

Tras la resolución contractual, Invermet inició los procedimientos correspondientes ante las entidades encargadas de supervisión y control. Paralelamente, la institución comenzó las gestiones necesarias para convocar a una nueva empresa que complete la ejecución de la obra.

Trabajos de recuperación continúan en el parque

Mientras se desarrolla el nuevo proceso de contratación, personal técnico de Invermet permanece realizando labores de conservación dentro del área intervenida. Las acciones comprenden más de 122 mil metros cuadrados y tienen como finalidad mantener las condiciones ambientales del parque.

Entre los trabajos que actualmente se ejecutan figuran podas sanitarias, tratamientos fitosanitarios y mejoras en la calidad del suelo. Asimismo, se realizan labores para recuperar raíces expuestas, incrementar el riego mediante cisternas y sistemas de aspersión, además de proteger árboles y espacios considerados sensibles.

Para la autoridad edil, la continuidad de estas tareas permitirá que el proyecto pueda concluirse y ponerse a disposición de la ciudadanía. También destacó la relevancia que tiene este espacio para los vecinos de Lima y visitantes provenientes de otras regiones.

“El proyecto es muy importante y estoy seguro de que con este giro de timón vamos a poder ponerlo al servicio de los vecinos en el menor tiempo posible. Este es un espacio que visitan miles de limeños y ciudadanos de todo el país”.

Las autoridades señalaron que la recuperación del Campo de Marte continuará mientras se desarrolla el proceso para contratar a una nueva empresa que concluya los trabajos pendientes. Asimismo, indicaron que las acciones ejecutadas buscan preservar las áreas verdes y garantizar la culminación de una obra que beneficiará a más de un millón de personas.

La intervención contempla una inversión superior a los S/ 26 millones y tiene como objetivo renovar la infraestructura, los espacios recreativos y las zonas verdes de uno de los parques más emblemáticos de Lima.