Los colegios profesionales de Arequipa han puesto sobre la mesa una agenda de desarrollo que busca orientar las decisiones públicas de los próximos años. A través de un pronunciamiento del Consejo Regional de Decanos, las distintas órdenes profesionales coincidieron en la necesidad de que las políticas regionales y nacionales incorporen criterios técnicos para atender los principales desafíos de la región.

Entre las prioridades, figuran el Majes Siguas, el Puerto de Corío, el impulso del gasoducto sur peruano y el fortalecimiento de la infraestructura vial y ferroviaria, considerados ejes fundamentales para mejorar la competitividad y la integración territorial.

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El plan también prioriza una reforma de la planificación territorial y la gobernanza regional. Los profesionales advierten que el crecimiento urbano desordenado, la ocupación de zonas de riesgo y la informalidad requieren normas modernas y mecanismos de gestión más eficientes que permitan ordenar el desarrollo y fortalecer la seguridad jurídica del territorio.

Además, otro de los pilares está relacionado con la innovación, la transición energética y la generación de nuevas capacidades productivas. Arequipa es presentada como una región con condiciones excepcionales para liderar iniciativas vinculadas a energía solar, eólica, hidrógeno verde, investigación aplicada e innovación tecnológica, aprovechando sus ventajas geográficas y logísticas.

La agenda incorpora también el fortalecimiento del sistema de salud, planteando la modernización de la atención primaria, la ampliación de la capacidad resolutiva de los establecimientos y la incorporación de herramientas digitales. Asimismo, se toma en cuenta de manera esencial el fortalecimiento del talento humano.

A ello se suma la necesidad de reforzar la infraestructura educativa, la investigación científica y la formación de capital humano para responder a los retos del siglo XXI.

AQUÍ las propuestas de CONREDE: Pronunciamiento del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Arequipa