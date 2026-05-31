Cuatro personas perdieron la vida y otras doce resultaron heridas luego de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad. El hecho se registró en un tramo de la carretera Panamericana Norte ubicado a la altura del cerro Chilco, en el distrito de San Pedro de Lloc.

La emergencia movilizó a efectivos policiales, personal de salud y equipos de rescate que llegaron a la zona para auxiliar a los ocupantes de la unidad. Varios pasajeros quedaron atrapados dentro del vehículo y tuvieron que ser atendidos en el lugar antes de ser evacuados a centros médicos.

Entre las personas fallecidas se encuentra una niña de ocho años. Sus familiares quedaron consternados tras recibir la noticia, mientras que los residentes apoyaron en las labores de auxilio de los sobrevivientes.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, doce pasajeros sobrevivieron al accidente y recibieron atención médica tras presentar diversas lesiones. Algunos de ellos fueron estabilizados en el lugar, mientras que otros requirieron traslado inmediato debido a la gravedad de sus heridas.

Para atender la emergencia se desplegaron seis ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia. El personal médico provenía de Guadalupe, Pacasmayo, Paiján, Ascope y Trujillo.

Los heridos fueron derivados inicialmente a establecimientos de salud cercanos ubicados en Guadalupe, Pacasmayo y Ascope. Posteriormente, los pacientes con cuadros más complejos fueron trasladados al Hospital Regional Docente de Trujillo.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En la región de La Libertad, una unidad de la empresa de transportes "10 Ases" sufrió un accidente y terminó volcada, dejando como saldo tres personas fallecidas y más de diez gravemente heridas.



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Causas del accidente permanecen bajo investigación

La unidad involucrada pertenece a la empresa de transportes Diez Ases. Según la información recabada hasta el momento, el vehículo había iniciado su recorrido en Trujillo y tenía como destino la ciudad de Chepén.

Las circunstancias que provocaron el accidente aún son materia de investigación. Los primeros informes señalan que el conductor perdió el control de la unidad antes de que esta terminara fuera de la vía.

Las autoridades continúan realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes. Asimismo, el proceso de identificación oficial de las víctimas fallecidas sigue en marcha.

Los heridos que presentan lesiones de mayor gravedad permanecen bajo observación médica en centros de salud de la región. Mientras tanto los familiares de las víctimas exigen mayor celeridad en las investigaciones.



