Lily Juárez Salazar, excandidata a diputada por Alianza Para el Progreso, fue designada como jefa de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) de EsSalud en Arequipa.

La designación fue firmada por el gerente general de esta entidad, Jaime Cuentas Jara.

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La nueva funcionaria, contadora pública de profesión, ocupó el año pasado el cargo de jefe de la Unidad de Control Patrimonial de la Red Asistencial de Arequipa, también en EsSalud, poco antes de postular al Congreso.

Cabe precisar que Juárez Salazar también trabajó para la Universidad César Vallejo, casa de estudios cuyo dueño es el líder de Alianza para el Progreso.