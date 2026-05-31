La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 386 mesas de sufragio en todo el país fueron reasignadas a otros locales de votación debido a huelgas, protestas y tomas de algunos centros donde inicialmente estaba prevista la realización de la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, explicó que la entidad buscó realizar el menor número posible de cambios para evitar confusiones entre los electores. Sin embargo, señaló que instituciones como la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle y la Universidad de Ucayali continúan enfrentando problemas internos, por lo que las mesas instaladas en dichos recintos tuvieron que ser trasladadas a otros locales.

Ante esta situación, la ONPE recomendó a los ciudadanos consultar con anticipación su local de votación a través de la plataforma habilitada por la entidad, a fin de evitar inconvenientes el día de los comicios.

En paralelo, Pachas informó que continúa la distribución del material electoral a nivel nacional. Indicó que este domingo se despachó la penúltima ruta hacia diversas regiones del país y que este lunes partirán los últimos envíos correspondientes a diez Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), antes de iniciar la fase final de distribución en Lima y Callao.

Asimismo, la ONPE realizó el simulacro oficial del sistema de cómputo electoral, con el objetivo de verificar el funcionamiento del software de procesamiento de resultados y los mecanismos de seguridad para la transmisión de datos que serán utilizados durante la segunda vuelta presidencial.