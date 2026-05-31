Alessia Rovegno sigue fortaleciendo su carrera en el ámbito internacional. La ex Miss Perú, quien también se desempeña como modelo y cantante, fue invitada a participar en el casting de Victoria’s Secret, realizado el pasado 30 de mayo en Houston, Texas.

Houston fue una de las cuatro ciudades seleccionadas para albergar este proceso de selección, junto con Miami, Los Ángeles y Chicago. Esta convocatoria marca un nuevo paso en la carrera de la peruana, quien busca seguir ganando espacio en uno de los escenarios más exigentes y competitivos de la industria del modelaje a nivel mundial.

A lo largo de los años, Alessia ha formado parte de diversas campañas publicitarias, producciones editoriales y actividades vinculadas al New York Fashion Week, uno de los eventos más influyentes de la industria.

Su paso por el certamen de Miss Universo impulsó significativamente su proyección internacional. Desde entonces, la modelo ha continuado involucrándose en diversos proyectos y eventos relacionados con la moda y el entretenimiento, consolidando su carrera y reforzando su presencia en mercados internacionales.

Además de su carrera en el modelaje, la exreina de belleza ha incursionado en la música junto a su hermana, Arianna Rovegno. Ambas desarrollan un proyecto de cumbia pop en el que se desempeñan como intérpretes y compositoras, apostando por una propuesta que fusiona sus inquietudes artísticas con el mundo del entretenimiento.

Precisamente, Arianna estuvo junto a Alessia durante su estadía en Texas, ciudad donde se realizó el proceso de selección. La convocatoria de Victoria’s Secret representa un nuevo impulso en la trayectoria de la peruana, quien continúa ganando terreno en la industria de la moda internacional.