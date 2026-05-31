A una semana de la segunda vuelta electoral, el integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Manuel Rodríguez Cuadros, descartó que Antauro Humala tenga participación en un eventual gobierno encabezado por Roberto Sánchez. El excanciller sostuvo que el líder etnocacerista no integra la agrupación política ni el bloque de organizaciones que respaldan la candidatura presidencial.

Así lo confirmó durante una entrevista en RPP, en la que respondió a los cuestionamientos sobre una posible cercanía entre el candidato de Juntos por el Perú y Antauro Humala. Rodríguez Cuadros aseguró que la posición de la organización sobre este tema ha sido expresada de manera pública y reiterada.

“Roberto Sánchez ha declarado tajantemente que el señor Antauro Humala no forma parte de Juntos por el Perú, no forma parte de la concurrencia de fuerzas que van a gobernar”, sostuvo.

Rodríguez Cuadros indicó que estas precisiones buscan despejar cualquier duda sobre la conformación de un eventual gabinete o equipo de gobierno. Según explicó, la propuesta política de Juntos por el Perú está integrada por sectores distintos a los representados por el líder etnocacerista.





Marca distancia con el gobierno de Pedro Castillo

El exdiplomático también rechazó que un eventual gobierno de Juntos por el Perú sea la continuidad de la gestión de Pedro Castillo. En esa línea,s ostuvo que la actual candidatura cuenta con una composición diferente y que ello puede observarse en las propuestas presentadas por los especialistas que integran el equipo técnico. A su juicio, la orientación programática de Juntos por el Perú responde a una línea política propia y diferenciada.

“Las propuestas y las apreciaciones que han hecho en el debate técnico Pedro Francke, Gustavo Guerra García y los demás miembros integrantes de ese equipo técnico son consistentemente la posición definida y trazada por Roberto Sánchez, que es el candidato a la presidencia de la República”, acotó.

Respalda continuidad de Julio Velarde

En materia económica, el excanciller destacó la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal. Por ello, respaldó la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva.

Rodríguez Cuadros recordó que Roberto Sánchez ya se ha pronunciado sobre este tema y que mantiene una posición definida respecto a la conducción de la entidad monetaria.

“Roberto Sánchez dijo muy temprano que en el caso del Banco Central se podía tomar un café con Julio Velarde, y que le parecía que era esencial la estabilidad macroeconómica”, resaltó.

Finalmente, el integrante del equipo técnico resaltó que distintas figuras políticas han expresado respaldo a la candidatura de Juntos por el Perú para la segunda vuelta. Entre ellas mencionó a Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, quienes han manifestado públicamente su apoyo a la organización política.