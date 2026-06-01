La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este lunes 1 de junio concluirá el despliegue del material electoral al interior del país para la segunda elección presidencial, luego de cinco días consecutivos de distribución de cara a los comicios del próximo domingo 7 de junio.

La ONPE despachó ayer material electoral a 22 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ubicadas en distintas regiones del país.

Precisó que cada unidad de transporte cuenta con custodia permanente de la Policía, monitoreo satelital y la presencia de un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de la documentación durante su traslado.

Este despliegue se realizó ante representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El material distribuido incluye elementos para la instalación y funcionamiento de las mesas de votación, como cajas de sufragio y reserva, paquetes para coordinadores de local, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad