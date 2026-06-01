La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este lunes 1 de junio concluirá el despliegue del material electoral al interior del país para la segunda elección presidencial, luego de cinco días consecutivos de distribución de cara a los comicios del próximo domingo 7 de junio.
La ONPE despachó ayer material electoral a 22 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ubicadas en distintas regiones del país.
Precisó que cada unidad de transporte cuenta con custodia permanente de la Policía, monitoreo satelital y la presencia de un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de la documentación durante su traslado.
Este despliegue se realizó ante representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El material distribuido incluye elementos para la instalación y funcionamiento de las mesas de votación, como cajas de sufragio y reserva, paquetes para coordinadores de local, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas.
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