A poco más de cuatro meses de las elecciones de octubre, el precandidato al Gobierno Regional de La Libertad por Podemos Perú, Elías Rodríguez Zavaleta, volvió a cuestionar a César Acuña Peralta, líder y fundador de APP que en el año 2022 se convirtió en el vencedor de los comicios regionales, con 312, 633 votos, 84,641 más que el entonces representante del movimiento regional Trabajo más Trabajo.

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César Acuña ha decidido retirarse de la política y Martín Namay estará ahora al frente. ¿Qué opina?

César Acuña termina una gestión corrupta e incapaz. Ese es el título que la propia población le ha dado, y los hechos lo confirman: cuatro años sin resultados concretos, sin grandes obras culminadas, con promesas incumplidas y con una sensación permanente de abandono en toda la región. Si llego a ser gobernador regional, mi compromiso será realizar una auditoría profunda a la gestión de César Acuña. Caiga quien caiga, no me va a temblar la mano. La Contraloría y la Fiscalía, de ser el caso, tendrán que cumplir su función.

Precisamente, Juan Fort salió a decir que solo seguía órdenes en el marco de las presuntas irregularidades de Procompite.

El caso del señor Fort es conocido por toda la región. Hay indicios claros de corrupción y quienes hayan formado parte de ese entramado, así hoy quieran lavarse las manos y decir que no tienen responsabilidad, tendrán que ser investigados. Y si funcionarios corruptos tienen que ir a la cárcel, pues tendrán que ir. Así de claro. No podemos permitir que la corrupción siga robándole el futuro a La Libertad.

Usted habla de corrupción, ¿cree que César Acuña tiene responsabilidad política directa, aun cuando dejó el cargo para postularse a la presidencia de la República?

Por supuesto que tiene responsabilidad política. El gobernador regional no puede lavarse las manos cuando en su gestión aparecen cuestionamientos, denuncias, obras observadas o funcionarios involucrados en escándalos. La responsabilidad política empieza por quien dirige el gobierno. No se puede gobernar solamente para la foto o para el marketing. Gobernar significa supervisar, corregir y garantizar resultados. Y lo más grave es que APP quiso vender durante años la idea de eficiencia y capacidad de gestión.

¿Qué necesita ahora La Libertad?

La Libertad necesita integración entre la costa, el valle y la sierra. Mi compromiso es construir una región conectada y no dividida. Vamos a construir carreteras para unir a nuestros pueblos y generar desarrollo. También vamos a terminar los hospitales que hasta hoy siguen siendo promesas y apoyar a las pymes con capacitación y acceso al crédito para generar empleo y oportunidades. Pero ante todo, me comprometo a lograr una región segura. Y si tengo que enfrentarme al presidente o al ministro del Interior para exigir más policías, más recursos y más equipamiento, lo voy a hacer.

Por lo visto hasta la fecha, son varios los candidatos que buscarán llegar a la Región.

La región no puede caer en oportunistas, sin capacidad de liderazgo ni de gestión; la región no está para experimentos. La gente quiere resultados, no discursos vacíos. Sí podemos volver a hacer grande a La Libertad. Sí podemos construir una región segura, moderna y con oportunidades para todos.

Podemos Perú, como APP, tampoco superó la valla electoral en las elecciones del 12 de abril.

Esta es una elección distinta. Este es un escenario regional, con otros actores y otras dinámicas. Y aquí lo que vale es el trabajo territorial, la cercanía con la población y la capacidad de gestión. Nosotros somos un equipo que sabe trabajar, con visión técnica, pero también con profunda vocación social. Creemos en una región más segura, con oportunidades, con obras y con dignidad para todos. Y estamos convencidos de que La Libertad sí puede volver a ser una región líder del Perú.