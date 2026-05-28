La Contraloría de la República detectó presuntas irregularidades en la adquisición de cuatro grupos electrógenos por parte de la EPS Grau S.A. en Piura, en la que diversos funcionarios simularon la recepción y salida de los equipos mediante documentación oficial, a pesar de que los bienes nunca ingresaron físicamente a los almacenes centrales.

De acuerdo con el informe N° 007-2026-OCI/3470-SVC, la comisión de control detectó que funcionarios de la EPS Grau visaron notas de entrada y salida con fecha 30 de marzo de 2026, el último día del plazo legal, para aparentar que los bienes habían ingresado al almacén central, sin embargo, los equipos nunca ingresaron físicamente a las instalaciones de la empresa y, transcurridos más de 45 días calendario, seguían sin estar a su disposición.

Se descubrió que los generadores permanecían en los almacenes de la empresa Unimaq S.A. (proveedor del contratista) en Piura y Callao. La entrega al contratista SIE PERU EIRL estaba condicionada al pago íntegro de los mismos, el cual no se había realizado, por lo que los bienes ni siquiera estaban bajo administración del contratista.

La guía de remisión consignaba como punto de partida era un inmueble utilizado como casa habitación que no contaba con capacidad de almacenaje para este tipo de equipos y el vehículo para el traslado era una camioneta pick-up Nissan Navara, la cual es técnicamente incapaz de transportar simultáneamente los cuatro generadores, cuyo peso total supera los 4,000 kg.

El técnico de almacén de la EPS Grau suscribió la recepción sin conocer la marca, modelo o especificaciones técnicas de los equipos, y sin contar con evidencia fotográfica que avalara el ingreso, manifestó haber visto “cuatro bultos” y tampoco se realizaron las Pruebas en Fábrica (FAT).