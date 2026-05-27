Tres agendas y diversos documentos fueron incautados por la Policía y Fiscalía en la oficina del fallecido alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.

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Desde las 11:00 a.m. de ayer, el personal de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) y la Dra. Gabby Cubas Díaz, fiscal provincial de Piura, así como funcionarios de la comuna distrital, participaron en la apertura y verificación de la oficina de alcaldía de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, en el marco de las investigaciones por el homicidio calificado en la modalidad de sicariato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle.

Las autoridades encontraron copias simples de documentos nacionales de identidad de personas que habrían visitado dicha oficina días antes del atentado, tres agendas con anotaciones manuscritas, una cédula de notificación de apertura de investigación dirigida a Febre Calle y una carta mediante la cual se solicita información relacionada a viajes realizados durante los años 2024, 2025 y parte del presente año.

Los documentos encontrados fueron lacrados para luego ser analizados, como parte de las diligencias para esclarecer el crimen.

Como parte de las diligencias, el juez del Tercer Juzgado de Flagrancia Delictiva de Piura, Junior Ríos Olivos, dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los seis investigados.