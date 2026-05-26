El Poder Judicial amplió la detención a 10 días de los seis presuntos implicados en el violento crimen del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido la tarde del último jueves a pocos metros de la vivienda de su madre, en el sector El Condado.

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Con esta decisión judicial, continuarán detenidos en la División de Investigación Criminal la ciudadana A.P.A. (40), quien custodiaba el inmueble donde se hallaba la motocicleta presuntamente utilizada por los “marcas” que vigilaron a la autoridad edil. Ella habría confesado que le prestó la motocicleta de placa 9713-NP a su conviviente Deyvis O.G.L. (37 años), la mañana del jueves 21 de mayo. Según su testimonio, el sujeto viajó a Piura y retornó cerca de las 15:00 horas para abandonar el vehículo y cambiarse de ropa. Tanto la unidad como las prendas fueron incautadas por las autoridades.

También seguirán detenidos Deyvis O.G.L. (37), alias “Gallo”, Derian O.G.L. (30), alias “Derian” y Estefany S.C.A. (23), alias “Tefy”. A ellos se les decomisó un revólver abastecido con cinco municiones, cinco cartuchos adicionales y tres teléfonos celulares.

Los acompañan Jhon D.P.T. (33), alias “La Pájara”, y Mirian E.R.T. (28), alias “La Gorda”, quienes estarían vinculados a las labores de marcaje en el atentado.

De otro lado, ayer un grupo de familiares, encabezados por la madre del extinto alcalde, Paz Calle Rivera, realizó una marcha por las calles para exigir justicia y la identificación plena de los autores materiales e intelectuales del crimen de Febre Calle.

Nelson Calle, hermano del fallecido alcalde, solicitó entregarse a la regidora Patricia Niño, quien habría sido sindicada por uno de los detenidos, como la persona de haberle entregado dinero para vigilar a la autoridad edil.

“Hay una señora involucrada según las redes, pero yo la invito y le pido que se entregue a la justicia y esclarezca su caso, como dice ella mismo quien no la debe, no la teme, por lo mismo que se esclarezca y que ella de la cara...nosotros como familia no la estamos culpando, lo único que nosotros queremos es que se esclarezca la verdad. Yo quiero saber quién mató a Víctor Hugo y por qué lo mataron y que los culpables paguen con todo el peso de la ley”, manifestó Nelson Calle, durante la movilización realizada la mañana de ayer.

Solicitó a las autoridades acelerar las investigaciones para evitar más muertes como la del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, pues con su muerte deja desamparados a su madre y hermana que se encuentran enfermas.

“Hay que hacer fuerza, hay que hacer lucha...Hoy día ha sido Víctor Hugo, mañana quién será, cualquiera de nosotros. Ya no hay seguridad, aquí es tierra de nadie. Esa ley es pro crimen, más bien están ayudando y favoreciendo a los criminales y eso desde el Congreso también pongamos conciencia y deroguemos esas leyes, protejamos al ciudadano, al hombre que trabaja, al hombre que lucha, que suda por sobresalir, por llevar a su familia adelante. Imagínese el caso de mi hermano los deja desamparados, deja a una madre, deja a una hermana enfermos, sin ningún apoyo, sin nada. Yo pido justicia, justicia”, recriminó Nelson Calle.

Por su parte, su madre Paz Calle Rivera, con voz entrecortada exigió también justicia y aseguró que su hijo le cubría los gastos por el cáncer que padece.

“Solo pido justicia, era una persona inocente, mi hijo no ha tenido culpa para que lo maten así por quedarse con el poder, yo estoy enferma con cáncer, ”, dijo Calle Rivera.

Recordó que el día miércoles fue la última comunicación que sostuvo con Víctor Hugo Febre Calle. “El miércoles me llamó en la mañana y me dijo: Mamita cómo estás, hazte la biopsia de una vez para operarte, esta semana voy a Lima para la operación”.

Agregó que el día del crimen se encontraba en la ciudad de Lima y aún guardaba la esperanza de encontrarlo con vida porque le aseguraron que estaba herido.

“Yo estaba en Lima, él mando a preparar el almuerzo para comer con sus hermanos y no lo dejan llegar, lo atacan. Llamaron a mi hija y la vi que estaba llorando, le pregunté qué le pasaba y me dijo que habían baleado a Huguito, me dijo que estaba vivito, solo herido, pero ya estaba muerto...cuando vengo encuentro muerto a mi hijo, tenía la esperanza de encontrar vivo a mi hijo, pero estaba muerto”, dijo llorando desconsoladamente Paz Calle.