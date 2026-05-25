En medio de un mar humano que a gritos solicitó justicia y bajo las melodías de la música sanjuanera que tanto le gustaba, fue sepultado el cuerpo del extinto alcalde del distrito más grande de Piura, Víctor Hugo Febre Calle, quien fue asesinado de cinco balazos el último jueves en el sector El Condado cuando se dirigía a almorzar con su madre. El gobernador regional, Luis Neyra León, calificó el asesinato como un “crimen político” y aseguró que exigirá que los responsables intelectuales sean identificados y capturados.

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“Queremos que se encuentren no solo los responsables materiales, sino los intelectuales. Esto no ha sido gratuito, ha sido por el poder y pensamos que hay varias otras personas involucradas. Creo que todo ha sido orquestado...creemos que tiene un tinte político porque hay personas interesadas en tener el control del poder y no se les ha dejado...Queremos que lleguen hasta el final, encuentren a los autores intelectuales porque esto no ha sido gratis y están dejando pasar el tiempo con la finalidad de que ya no sea flagrancia y no vamos a permitir, hay que llegar hasta el final”, afirmó Luis Neyra.

Añadió que desde el primer momento que asumió el cargo pretendieron vacarlo. “...desde el primer momento pidieron la vacancia, la suspensión, querían sacarlo como sea, como no pudieron, creemos que se coludieron con otras personas para poder tomar el control y llegaron a esta bajeza, a este vil crimen contra nuestro alcalde de Veintiséis de Octubre. Si tenemos que hacer marchas, las haremos hasta que encuentren a todos los responsables...pedimos justicia, no vamos a parar hasta encontrar a los responsables”, recalcó el gobernador regional de Piura.

Su esposa, Luz Mery Saavedra Suárez, juró que luchará para identificar a los asesinos y se descubra la verdad. “Muchos sabemos cuál fue su interés, cómo no pudieron sacarlo, tuvieron que matarlo, porque no se lanzaron, porque no recibieron el respaldo del pueblo como él lo hizo. Personas despiadadas y sin corazón, no tienen humanidad, no les importó pagar casi nada por una vida, si a un alcalde le hicieron eso, que pasa con nosotros”, afirmó al lado del féretro de su amada pareja.

El cortejo fúnebre partió a las 12 del día de ayer de su vivienda ubicada en el asentamiento humano Micaela Bastidas en hombros de sus familiares y en medio del dolor de su conviviente y madre.

En medio de una multitud, su féretro recorrió las calles del distrito de Veintiséis de Octubre, el que gobernó desde el 1 de enero del 2023 tras ganar las elecciones con el movimiento regional “Contigo Región”.

Su cuerpo llegó hasta la vivienda de sus padres en el asentamiento humano Ricardo Palma, donde recibió los aplausos de los pobladores, quienes lo saludaron portando globos blancos en señal de paz y pidiendo justicia.

“Justicia, justicia, justicia”, eran los gritos que se escuchaban al unísono por parte de niños, jóvenes, adultos y ancianos que portaban carteles y advirtiendo que si es necesario se “levantarán” para exigir que los culpables de su horrendo crimen sean condenados con todo el peso de la ley.

Posteriormente, su cuerpo fue llevado hasta la iglesia San Martín, que estuvo abarrotada de pobladores que nuevamente exigió justicia. También se le rindió un homenaje póstumo en el exterior de la comuna distrital y su cuerpo fue llevado hasta donde se construye el nuevo palacio municipal.

Finalmente, la madre del extinto alcalde, recibió la medalla que usaba Víctor Hugo Febre Calle y a su esposa, la bandera del distrito.