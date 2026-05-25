Uno de los implicados en el asesinato del alcalde Víctor Febre, del distrito de Veintiséis de Octubre en la región Piura, acusó a la regidora Patricia Niño de haberle entregado dinero para vigilar a la autoridad edil. La declaración forma parte de las diligencias que realiza la Policía Nacional en el marco de la investigación del crimen.

El detenido de nacionalidad extranjera brindo esta manifestación durante su interrogatorio ante agentes de la Dirincri en Lima. Su testimonio viene siendo analizado por las autoridades para determinar su validez dentro del proceso.

¿Qué vínculos tiene con la regidora?

El investigado señaló que recibió pagos en efectivo por parte de la funcionaria para realizar el seguimiento de los movimientos del alcalde antes del atentado. Según su versión, la labor consistía en mantener vigilada a la víctima como parte de una coordinación previa al crimen.

“Me dio 2000 soles primero y de ahí 500 dólares. (...) Es una abogada. (Me dio dinero) para hacer seguimiento al alcalde”, indicó.

El detenido también sostuvo que la misma regidora habría intervenido para facilitar su salida de un centro penitenciario. Según su relato, habría obtenido la libertad tras cumplir una condena con pena suspendida. De esta manera, el implicado confirmó que existía una relación previa debido a procesos legales anteriores.

El asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre continúa en etapa de investigación con varios detenidos. Las autoridades vienen recopilando testimonios y elementos de prueba para sustentar las hipótesis del crimen.

Tras la confesión del presunto sicario, la autoridad emitió un comunicado para negar las acusaciones y señalar que su imagen está siendo afectada. Cabe precisar, que hasta el momento no existe una acusación fiscal formal contra la regidora mencionada en la declaración.