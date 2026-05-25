Un hombre de aproximadamente 30 años murió durante la madrugada luego de perder el control de su motocicleta y despistarse en la Panamericana Sur, dentro de la jurisdicción de Santiago de Surco.

El accidente ocurrió en un tramo cercano al puente Benavides, cuando la víctima se desplazaba de sur a norte por la transitada vía.

La Policía Nacional del Perú informó que el conductor falleció de manera instantánea tras el impacto sobre el pavimento.

Exceso de velocidad y pista mojada serían factores del accidente

Según informó América Noticias, el exceso de velocidad habría sido uno de los factores que provocaron el despiste de la motocicleta.

Asimismo, las autoridades señalaron que la pista se encontraba resbaladiza debido a la llovizna registrada durante la madrugada en Lima Metropolitana.

El cuerpo del motociclista quedó tendido sobre uno de los carriles habilitados de la autopista mientras los equipos de emergencia realizaban las diligencias correspondientes.

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Víctima no pudo ser identificada

La Policía informó que el conductor no portaba documentos personales al momento del accidente, por lo que no pudo ser identificado de inmediato.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento y comunicaron el hecho al Ministerio Público para las diligencias de ley.

Policía restringió un carril de la vía

Efectivos de la Unidad de Tránsito acordonaron la zona y restringieron temporalmente uno de los carriles de la Panamericana Sur para facilitar el trabajo de los peritos.

Las autoridades también inspeccionaron la motocicleta siniestrada para descartar la participación de un segundo vehículo en el accidente.

Revisarán cámaras de seguridad

Los agentes especializados continuarán analizando las cámaras de seguridad ubicadas cerca del puente Benavides para reconstruir la secuencia del accidente.

Finalmente, los restos de la víctima fueron trasladados a la morgue central para la necropsia correspondiente.

La Policía reiteró el llamado a los conductores para reducir la velocidad y extremar precauciones durante temporadas de llovizna y pistas húmedas.