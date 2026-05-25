Un hombre fue encontrado sin vida en un terreno descampado ubicado en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. El hecho fue reportado durante la noche y generó la intervención de las autoridades policiales en la zona.

Según información recogida por Exitosa, el cuerpo presentaba signos de violencia y se encontraba en una zona apartada de la parte alta de Lomas de Ventanilla. La escena fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

🔴🔵 Ventanilla: hombre fue maniatado y asesinado con 60 disparos en violento ataque en Las Lomas



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¿Qué evidencias recolectó la PNP?

De acuerdo con las primeras observaciones, la persona hallada tenía las manos y los pies atados al momento del descubrimiento. Además, presentaba impactos de bala en la cabeza, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo.

La vestimenta del hombre incluía una polera de color azul y un pantalón gris, además de encontrarse descalzo. Además, se registró la presencia de un tatuaje con el nombre de una mujer en uno de sus brazos.

¿Qué escucharon los vecinos?

Vecinos del sector indicaron que durante la noche escucharon sonidos de balas en las inmediaciones cerca de las diez de la noche, momento en el que alertaron a las autoridades. Esta información forma parte de las primeras indagaciones del caso.

Durante la inspección del lugar, los peritos de criminalística encontraron una gran cantidad de casquillos de bala. En total se habrían contabilizado alrededor de sesenta proyectiles en el área, por lo que no se descarta la participación de más de un agresor.

Agentes de serenazgo y efectivos policiales llegaron al punto para asegurar el perímetro y realizar las primeras diligencias. El área fue restringida mientras se recogían los indicios del caso.

Las autoridades analizan como posible móvil un ajuste de cuentas relacionado con actividades delictivas. La investigación continúa abierta para identificar a los responsables del hecho.