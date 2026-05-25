La Costa Verde registró la presencia de numerosos vehículos estacionados en espacios no autorizados durante conciertos en el distrito de San Miguel. El hecho ocurrió en zonas próximas a Arena 1 y Costa 21, puntos donde se desarrollaron los espectáculos.

Las unidades se ubicaron en áreas cercanas a los acantilados y accesos peatonales que no cuentan con habilitación para estacionamiento. Para acceder a estos espacios, algunos conductores utilizaron pequeños muros instalados al borde de la vía como referencia para el estacionamiento. Asimismo, se identificó el uso de accesos improvisados abiertos entre las geomallas de protección colocadas en el área.

¿Cuál es el límite de velocidad?

Esta vía mantiene una velocidad máxima permitida de 80 kilómetros por hora debido a su condición de corredor rápido. Durante el desarrollo de los conciertos, se observó el ingreso y salida de vehículos desde accesos no habilitados.

Los conductores realizaron maniobras en plena circulación, incluyendo giros repentinos y frenados bruscos. Estas acciones se dieron en un contexto de alta afluencia de asistentes a los eventos.

En el área se identificó la presencia de personas que orientan a los conductores hacia espacios utilizados como estacionamientos informales. Esta actividad se registra también durante la realización de eventos masivos.

Parte de los vehículos fue ubicada en sectores próximos a los acantilados de la Costa Verde. Estas áreas presentan condiciones de riesgo por su cercanía a desniveles y tránsito peatonal.

El incremento de asistentes durante los eventos aumenta la exposición a posibles incidentes. Estas zonas ya han sido objeto de advertencias por su vulnerabilidad.

El tránsito en la Costa Verde presentó fuertes demoras durante la realización de los conciertos. Los recorridos en tramos cortos llegaron a extenderse por tiempos prolongados.

La congestión se concentró en los accesos de ingreso y salida de los asistentes. Esto generó puntos de acumulación vehicular en distintos sectores de la vía.

¿Qué medidas aplicará la municipalidad del distrito?

La municipalidad de San Miguel continua realizando operativos para retirar vehículos estacionados en zonas no permitidas dentro de su jurisdicción. Estas intervenciones buscan reducir el uso irregular del espacio público durante eventos.

Sin embargo, la presencia de vehículos en áreas restringidas continúa registrándose en cada jornada. Hasta el momento no se ha precisado la responsabilidad sobre las estructuras que facilitan el acceso a estos puntos.