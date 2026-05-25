La ciudad de Arequipa amaneció ayer con fuertes ráfagas de viento y lluvias ligeras que provocaron la caída de árboles y daños en distintas zonas de la ciudad, principalmente en Cerro Colorado, donde incluso se desprendió parte del techo del mercado de Sor Ana de Los Ángeles y afectaron al menos seis puestos comerciales.

En este mismo distrito también se reportó la caída de árboles en el sector de Ciudad Municipal. Debido a esto, la empresa SEAL suspendió el servicio eléctrico en distintos sectores del cono norte de la ciudad como medida de prevención ante posibles emergencias.

Otros distritos afectados fueron José Luis Bustamante y Rivero y Mariano Melgar. En Bustamante y Rivero se reportó la caída de árboles en la cooperativa Lambramani, mientras que en Mariano Melgar ocurrió una situación similar en el sector de Mariano Bustamante.

REPORTE

Al respecto, el especialista en meteorología del SENAMHI, José Luis Ticona, explicó que estas condiciones se deben al comportamiento propio de la temporada de otoño en la sierra sur del país. Precisó que este fenómeno está generando lluvias ligeras, nevadas y fuertes ráfagas de viento que superan los 50 kilómetros por hora.

El meteorólogo indicó que en la ciudad de Arequipa solo se registraron trazas de precipitación; sin embargo, en zonas altas como Imata y la parte alta de Caylloma ya se reportan nevadas. que superan los cinco centímetros de espesor. Añadió que estas condiciones disminuirían progresivamente desde hoy.

EL NIÑO

Sobre el Fenómeno El Niño, el especialista indicó que actualmente está más asociado al incremento de temperaturas y a las olas de calor que se vienen registrando en diversas regiones del país, especialmente en los valles costeros donde se reportan máximas de hasta 27 y 28 grados Celsius.

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