La vía que conecta Arequipa con Juliaca amaneció nuevamente cubierta por una densa capa de nieve en el sector de Imata, lo que provocó que varios vehículos quedaran varados durante las primeras horas de hoy lunes. Según los reportes, más de una docena de unidades se despistaron hacia los costados de la carretera debido a las condiciones extremas.

Conductores que transitan por la zona advirtieron que la situación representa un riesgo constante. “La transitabilidad en la zona es peligrosa. La visibilidad es reducida y el camino presenta riesgos”, señaló uno de ellos, quien recomendó a los viajeros conducir con prudencia, disminuir la velocidad y mantener siempre la distancia entre vehículos para evitar accidentes.

Estas condiciones climáticas se registran desde el domingo 23 de mayo en el tramo Crucero Alto – Imata y también en la zona de Condoroma. La acumulación de nieve ha reducido significativamente la adherencia de los vehículos a la carretera, elevando el riesgo de derrapes y pérdida de control, especialmente en curvas y pendientes.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las precipitaciones —acompañadas de nieve, granizo, aguanieve y lluvia— continuarán hoy, lunes 25 de mayo, con intensidades que irán de ligeras a moderadas. El organismo advirtió que estos eventos estarán asociados a descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con el comunicado oficial, se presentarán nevadas en zonas situadas por encima de los 4 mil metros sobre el nivel del mar en la sierra sur. Estas precipitaciones pueden generar además desplazamiento de nubosidad hacia los valles interandinos y originar vientos y lluvias en sectores colindantes, ampliando el área de afectación.

Guillermo Gutiérrez, jefe del Senamhi en Arequipa, precisó que “en la zona de Imata esperamos nevadas moderadas hoy”, por lo que exhortó a transportistas y viajeros a tomar previsiones ante las condiciones adversas. Las autoridades recomiendan evitar traslados innecesarios mientras persista la emergencia climática.