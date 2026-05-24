El Jardín de la Cerveza, parte del Campo Ferial de Cerro, será esta noche el escenario para el concierto de Mon Laferte en Arequipa; sin embargo, el predio carece del certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones), el cual fue revocado esta semana a pedido de la administración anterior. Pese a ello, los promotores consiguieron el certificado ECSE (Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos).

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Como se recuerda, el 15 de mayo Backus ofició a la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero para la baja y/o cancelación de todas las licencias de funcionamiento, así como el certificado ITSE vigente.

El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzales, señaló que este pedido no debería proceder debido a que el certificado aplica al recinto y no debería sufrir variación frente al cambio de administración.

RESPONDE

En respuesta al pedido hecho por la administración anterior, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna bustamantina declaró procedente esta solicitud, disponiendo la cancelación del certificado ITSE vinculado al Jardín de la Cerveza. Dicha medida fue aprobada el 19 de mayo con la firma de la jefa de esta oficina, Lourdes Torre; dos días después, esta resolución fue notificada a Backus.

Por otro lado, los promotores del concierto de esta noche tramitaron ante la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa el certificado ECSE. Tal y como consta en la Resolución Subgerencial N° 1240-2026-MPA/GM-SGGRD, los inspectores de la comuna provincial hicieron la verificación de condiciones de seguridad el 22 de mayo, concluyendo que sí cumple con las mismas.

Cabe señalar que este documento señala en su artículo segundo que el gobierno local es responsable de controlar y fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad que cuenten o no con ITSE.