Los cuestionamientos sobre la realización de la Feria Arequipa 2025 se mantienen aún en la memoria colectiva; sin embargo, la organización detrás de la edición del presente año estaría en el mismo grupo empresarial, con una distinta denominación.

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Según el portal de Indecopi, la marca “Feria Arequipa” fue registrada el 5 de septiembre del 2025, con una vigencia de 10 años, y tiene como titulares a Diego Ballón Pareja, Manuel Ricardo Barriga Valencia, Rodney Carlos Galdós Zegarra y Raphael Gonzalo Llerena Vargas.

En el caso de Diego Ballón, figura en los registros de Sunat como gerente general de Bespouk Entertainment S. A. C., inscrita el 22 de mayo del 2025 y que estuvo a cargo de la Feria Arequipa, que posteriormente devino en los cuestionamientos sobre la forma en que se alquiló el predio a este grupo empresarial. Por su parte, para la edición del presente año, la organización recaería en Cerro Juli Eventos Corporativos S. A. C., teniendo como gerente general a Raphael Gonzalo Llerena. Sobre esta sociedad, fue inscrita el 3 de diciembre del 2024.

PRESENTE EDICIÓN

Cabe mencionar que el jefe de la Oficina de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, Marvin Condori, confirmó a Correo que la realización de este evento ya está programada. “Los empresarios para la organización de la FIA de este año tienen que ser con anticipación; no podemos dejar de un momento a otro (…) ya está programado, ya está aprobado; de acuerdo al TUSNE es el cobro para que no haya malos entendidos, entonces ellos han alquilado el espacio. En lo posterior se darán mayores detalles, pero lo que se quiere es que Arequipa no se quede sin FIA; es un evento tradicional que sí o sí se tiene que llevar adelante”, manifestó.

Respecto a los organizadores de la Feria Arequipa, el funcionario señaló desconocer a los organizadores. De otro lado, el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzales, indicó también desconocer sobre la realización de la Feria Arequipa.

“Nosotros lo que hemos aprobado para Cerro Juli es un Texto Único de Servicios No Exclusivos y una directiva de cómo se debe administrar Cerro Juli. Nosotros no hemos dicho: ‘Contraten a fulano, sutano, mengano’. Ahí lo que está establecido son los costos y las condiciones de cómo se deben otorgar las instalaciones en caso de que un tercero quiera adquirirlas; quién las adquiera, cómo las adquiera y bajo qué condiciones y sus antecedentes, eso no es responsabilidad del Gobierno regional”, precisó.

NO SE LICITA

Cabe mencionar que el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, manifestó que la administración del campo ferial no pasará por un proceso de licitación, sino que se continuará con la idea de pasar esta al Fondo de Desarrollo Regional.

“Tenemos una política muy clara, como hemos dicho, vamos a darle la administración a una entidad sin fines de lucro”, señaló, además de precisar que el proceso técnico será visto posteriormente.

En otro punto, remarcó que se impulsará el Fondo de Desarrollo Regional haciendo las invitaciones correspondientes, dejando en claro que el Estado no puede administrar un recinto de esta naturaleza por el marco normativo que se tiene.