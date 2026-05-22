La administración del Campo Ferial Cerro Juli vuelve a estar en medio de una controversia; al proceso de renovación del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (Itse) y otras licencias, ahora se le suma que se recurre a terceros para apoyar en la labor de manejo del predio sin un contrato de por medio.

En conversación con Correo, el jefe de la Oficina de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, Marvin Condori Almirón, dio alcances sobre la situación actual del certificado Itse a raíz de un evento realizado el miércoles en el Jardín de la Cerveza, indicando que hace una semana Backus oficiara a la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero para la cancelación de las licencias de funcionamiento y del Itse del campo ferial al ya no tener la administración.

“No sé por qué han optado de esa forma y de un momento a otro, con un evento próximo y que hace unos días tomen esa decisión y envíen ese documento sin darnos a conocer a nosotros”, señaló.

CONTRATACIÓN

Sin embargo, un punto delicado es el trabajo que venía realizando Nitza Huaco en el campo ferial, aún sin vínculo laboral, confirmado por el propio funcionario regional. Condori afirmó que recién ayer se formalizó su contratación para representar a la Oficina de Administración en labores referentes a Cerro Juli.

“A partir de hoy (jueves) va a colaborar con Administración, va a ser una persona que vea las acciones que demande Cerro Juli, porque yo, como administrador, no puedo repartirme también hacia las funciones que demanda Cerro Juli, entonces he visto por conveniente pedir el apoyo para la administración a través de la señora Nitza Huaco”, justificó.

Aunque se le consultó sobre si era adecuado que una persona realizara funciones en Cerro Juli sin vínculo laboral, Marvin Condori expresó: “La señora Nitza, en algunas oportunidades, podemos decir horas o algún día, ha ido por mandato mío para regularizar o arreglar algún evento; no es que esté trabajando, es un apoyo para mí; ahora la voy a formalizar”.

RENOVACIÓN DE CERTIFICADO

En relación al certificado Itse, precisó que se encuentran actualmente en el trámite de la renovación, cuya inspección fue solicitada para la primera quincena de junio. “Es para pasar en buenas condiciones el campo ferial; en el caso del jardín, se tenían que levantar las observaciones y ponerlo en óptimas condiciones”, precisó, afirmando que para hoy ya debería estar en condiciones, dado que este domingo se realizará un concierto.

Condori Almirón negó que el campo ferial no esté en adecuadas condiciones, pese a la difusión de un video que muestra lo contrario.

DEUDA POR SERVICIO DE LUZ

Marvin Condori informó que el jueves se realizó un pago de 12 mil soles por el servicio de energía eléctrica; esta deuda fue por el uso del Jardín de la Cerveza. Mensualmente, el mantenimiento (con personal incluido) del campo ferial demanda 45 mil soles, que se obtienen de los alquileres que realiza el Gobierno Regional de Arequipa.