A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 22 de mayo en la Ciudad Blanca.

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¿Cuánto está la gasolina Regular hoy viernes 22 de mayo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 20.49 soles en el grifo Corzo, en San Martín de Socabaya; a 20.39 soles en el grifo Pecsa en la av. Salaverry, en Socabaya; y a 20.98 soles en el grifo Salaverry, en Socabaya.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 22 de mayo en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 21.99 soles en el grifo Corzo, en San Martín de Socabaya; a 21.59 soles en el grifo Pecsa en la av. Salaverry, en Socabaya; y a 21.71 soles en el grifo Salaverry, en Socabaya.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 22 de mayo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 22.69 soles en el grifo Corzo, en San Martín de Socabaya; a 23.59 soles en el grifo Pecsa en la av. Salaverry, en Socabaya; y a 22.99 soles en el grifo Salaverry, en Socabaya.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 22 de mayo en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 7.69 soles en el grifo Pecsa en la av. Salaverry, en Socabaya; y a 7.39 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 22 de mayo?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 52.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche, y a 54.00 soles en Chaski Gas en la av. La Paz, en Cercado, según Facilito.