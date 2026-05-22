En un importante operativo contra el tráfico ilícito de drogas, agentes especializados de la Policía Nacional del Perú lograron la desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los Granjeros de Pisco”, integrada por dos personas intervenidas en flagrancia delictiva en la provincia de Pisco.

La acción policial fue ejecutada por efectivos de la Región Policial Ica, a través del personal de la DIVINCRI Ica, DEPINCRI Ica y el Área Antidrogas (AREANDRO) PNP Ica, quienes realizaron labores de inteligencia y seguimiento para ubicar a los implicados.

Golpe policial

La intervención se desarrolló en el asentamiento humano Rosita Salguero II Etapa, donde fueron detenidos F.G.Q. (74) y T.M.R.C. (25), presuntamente involucrados en el delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Según información policial, el operativo permitió ejecutar el registro personal y domiciliario de los intervenidos, encontrándose diversas evidencias vinculadas a la actividad ilegal.

Durante las diligencias, los agentes lograron incautar aproximadamente tres kilogramos de pasta básica de cocaína (PBC), además de clorhidrato de cocaína, balanzas electrónicas, equipos celulares y dinero en efectivo, elementos que serían utilizados para la comercialización de estupefacientes en la provincia de Pisco. Todo lo hallado fue lacrado y puesto bajo custodia policial como parte de las investigaciones.

Los detenidos y las especies incautadas fueron trasladados a la unidad especializada para continuar con las investigaciones conforme a ley y determinar el grado de responsabilidad de los implicados.

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