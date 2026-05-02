Un operativo de alto impacto ejecutado por el Escuadrón Verde – Grupo Terna permitió la desarticulación de la presunta banda criminal “Los Terribles del Sur Chico” en el distrito de La Tinguiña, provincia de Ica.

Golpe policial

La intervención se realizó el 1 de mayo a las 12:30 de la madrugada en un inmueble ubicado en la calle Arica, Mz. 15 Lt. 16, en el sector San Ildefonso, tras un trabajo de inteligencia que concluyó con resultado positivo.

En el lugar fueron detenidos tres sujetos sindicados como presuntos autores de delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas), contra el patrimonio (robo agravado) y contra la seguridad pública.

Los intervenidos fueron identificados como Ronal Tucno Chacón (26), alias “Demonio”; José Alejandro Cucho Gana (20), alias “Fiera”; y Angello Miguel Carpio Anyosa (22), alias “Chiki”. Todos fueron reducidos y trasladados bajo custodia policial para las diligencias correspondientes.

Durante el operativo, los agentes incautaron aproximadamente 50 gramos de cannabis sativa (marihuana), así como dos cartuchos de dinamita, lo que eleva la gravedad de los cargos en su contra y evidencia el nivel de riesgo de las actividades que presuntamente realizaban.

Asimismo, se incautó un automóvil Hyundai Grand i10 de placa P3D-367, que habría sido utilizado para cometer ilícitos, y se recuperó una camioneta Kia Sorento negra de placa BSH-375, la cual contaba con requisitoria vigente por robo.

En el registro del inmueble también se hallaron cinco equipos celulares, documentos de identidad, una tarjeta de crédito del BCP, cables tipo “cocodrilo”, una gata mecánica y llantas de repuesto, herramientas que serían empleadas para facilitar el robo de vehículos.

El caso quedó a cargo de las autoridades competentes, que continúan con las investigaciones para determinar la magnitud de las operaciones de esta presunta organización criminal y su posible implicancia en otros delitos en la región, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en Ica.

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