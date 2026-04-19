Un operativo policial realizado en el distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica, culminó con la detención en flagrancia de tres jóvenes sindicados como integrantes de una presunta banda criminal conocida como “Techeros de Subtanjalla”.

Golpe policial

Los intervenidos fueron identificados como José Antonio Malqui Costa de 20 años, Jean Carlos Muñoz Huancahuari (26) y Junior Luis Chávez Tenazoa (24), quienes, según la Policía, habrían sido sorprendidos mientras cometían delitos de hurto agravado e inviolabilidad de domicilio. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los sujetos ingresaban ilegalmente a viviendas de la zona para sustraer diversos bienes, generando preocupación entre los vecinos.

Las autoridades señalaron que la captura fue posible tras un seguimiento sostenido basado en labores de inteligencia y vigilancia, lo que permitió ubicar y detener a los sospechosos en pleno acto delictivo.

Durante la intervención, los agentes incautaron tres celulares y un vehículo de placa B9C-567, de marca Brilliance, modelo Zhonghua, color rojo, que habría sido utilizado como medio logístico para facilitar las acciones ilícitas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las diligencias para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos en la zona.

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