Vecinos de la urbanización La Rinconada de Huacachina, en la provincia de Ica, denunciaron una serie de robos y tentativas de asalto a viviendas cometidas por un grupo de delincuentes que operan al acecho y se movilizan en modernas camionetas, lo que ha generado gran preocupación en la zona.

Grave delito

Según relataron los residentes, los sujetos realizan labores de marcaje previo: tocan el timbre de las viviendas para verificar si los propietarios se encuentran en el interior y, al confirmar que están desocupadas, proceden a intentar el robo. Los delincuentes se desplazan en al menos tres vehículos: una camioneta Hyundai Tucson de color blanco, una Volkswagen Tiguan también blanca y una Jetour color azul noche.

Cámaras de seguridad de la zona lograron captar a los sujetos merodeando los inmuebles y, en uno de los registros, se observa cómo intentan violentar la puerta de una vivienda utilizando una herramienta conocida como “pata de cabra”. El intento de robo ocurrió el pasado 14 de enero, alrededor de las 7:06 de la noche, y fue ejecutado desde una camioneta que portaba la placa Z5G-247, la cual, según las primeras indagaciones, podría tratarse de una matrícula falsa. En las últimas semanas el vehículo ha sido visto en otras zonas.

Del mismo modo, vecinos de la urbanización San Joaquín, en la provincia de Ica, también se encuentran en alerta tras una serie de robos registrados en la zona, cometidos por una banda que se moviliza en una camioneta moderna de color blanco, que intenta robar en viviendas a plena luz del día.

De acuerdo con testimonios de los residentes, el vehículo habría sido visto ingresando a distintos domicilios del sector en los últimos días. Cámaras de seguridad captaron a una camioneta con dos ocupantes, ambos varones, descendiendo del vehículo para forzar el ingreso a las viviendas.

Uno de los hechos quedó registrado el pasado 31 de enero, a las 6:53 de la tarde, cuando los sujetos llegaron a una vivienda ubicada en la calle José María Eguren. En las imágenes se observa cómo utilizan una “pata de cabra” para romper la cerradura y sustraer diversos objetos de valor y bienes valorizados en miles de soles. Posteriormente, el mismo vehículo habría sido visto en inmediaciones del sector El Carmelo.

Los vecinos señalan que una vivienda de la zona fue completamente vaciada, lo que ha generado preocupación y temor entre las familias del lugar. Ante esta situación, se viene compartiendo el material audiovisual para advertir a la comunidad y reforzar las medidas de seguridad.

Según se informó, la Policía ya cuenta con las imágenes y se encuentra tras los pasos de la banda delictiva.

