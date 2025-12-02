Un intento de robo alarmó a los vecinos de la urbanización Santo Domingo de Guzmán, en la provincia de Ica, el pasado 29 de noviembre a las 3:09 p. m.. Según reportes, tres sujetos, a bordo de una moderna camioneta blanca, intentaron ingresar a una vivienda, pero fueron sorprendidos.

Delito en la zona

Dos de los delincuentes descendieron del vehículo y trataron de forzar la puerta de la casa durante varios minutos, mientras un tercer cómplice esperaba en el automóvil. La intervención del vecino fue decisiva, ya que los gritos obligaron a los delincuentes a abandonar el intento de robo y huir del lugar sin lograr llevarse pertenencias.

Las autoridades locales indicaron que la placa del vehículo ha sido identificada, lo que podría permitir la rápida ubicación de los implicados.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y exigieron mayor vigilancia policial para prevenir hechos similares en el futuro.

