Una familia del pasaje Tasayco, altura de la última cuadra de la calle Rosario, en Chincha Alta, volvió a ser víctima de la delincuencia. Increíblemente mientras ellos dormían ingresan dos sujetos que se pasean por el domicilio apoderándose de los bienes de valor que hallaron a su paso, así como dinero, y hasta abarrotes. Las cámaras de seguridad han captado a los autores del hecho delictivo, quienes serían los mismos de los robos ocurridos con anterioridad.

Delito en la zona

La grabación de video revela que los pillos atacan de madrugada. Ambos llevan gorra para tapar sus rostros y una mochila en la que ocultan sus herramientas para violentar las puertas. Cuando estos ingresan, los propietarios estaban descansando, y el primer ambiente en ser saqueado es la tienda familiar. Los forajidos roban dinero en efectivo de las ventas diarias, también útiles escolares valorizados en 3 mil soles aproximadamente y alimentos diversos.

Los malandros al salir de la propiedad continúan caminando hasta abordar un mototaxi de color azul. No obstante, ya sus características estaban reveladas. Los agraviados presumen que estos son los mismos que han ingresado a la casa en los dos hechos delictivos anteriores, que fueron cometidos pese a estar ellos en la casa. Al parecer se habría utilizado algún producto para adormecer a la familia durante la comisión del robo.

