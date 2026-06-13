Por: Feliciano Gutiérrez

Personal del Área de Policía Fiscal (AREPOFIS) Juliaca, con apoyo del personal de la Sección de Emergencias SECEME-UNEME y Grupo TERNA Juliaca, ejecutó un operativo policial que permitió la intervención de vehículos presuntamente utilizados para el traslado y favorecimiento del ingreso de mercancía de procedencia extranjera sin la documentación correspondiente.

Durante el desarrollo del operativo, realizado en los sectores de Ayabacas, puente Caccachi y óvalo Pedro Vilcapaza, personal policial efectuó señales de alto a un vehículo de carga, marca Mitsubishi, modelo Fuso Fighter, que habría estado trasladando mercancía de presunto contrabando. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales, emprendiendo la fuga y ocasionando daños materiales a una unidad policial durante su desplazamiento. Asimismo, otro vehículo habría intentado obstaculizar la intervención policial, motivo por el cual ambas unidades fueron intervenidas.

Como resultado de la acción policial, fueron detenidos tres personas de sexo masculino, identificados como: B.L.V. de (22) años de edad, investigado por la presunta comisión del delito aduanero en la modalidad de contrabando, Y.F.G.C. de (24) años de edad y F. F.M. de (29) años de edad, investigados por la presunta comisión del delito aduanero en la modalidad de favorecimiento al contrabando.

Durante la inspección preliminar se halló una importante cantidad de cigarrillos de procedencia extranjera de diversas marcas, así como otros productos que no contaban con documentación que acreditara su ingreso legal al territorio nacional. Entre los bienes incautados se encuentran cigarrillos, productos alimenticios y artículos de uso doméstico, posteriormente se efectuaron las diligencias de verificación y conteo de la mercancía trasladada.

De acuerdo con la valorización efectuada, la mercancía incautada asciende aproximadamente a S/ 1 800 000.00 (un millón ochocientos mil soles), mientras que los vehículos involucrados fueron valorizados en S/ 120 000.00 (ciento veinte mil soles), haciendo un monto total aproximado de S/ 1 920 000.00 (un millón novecientos veinte mil soles).