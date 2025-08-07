Fue por lana y salió trasquilado. Un sujeto que ingresó a robar en una vivienda del asentamiento humano Keiko Sofía, en el distrito de Pueblo Nuevo, fue descubierto y retenido por los moradores. El facineroso ya tenía acopiado varios electrodomésticos y además de botellas de vino para darse a la fuga, al parecer, en complicidad con otro malandro, que iba a transportar las especies sustraídas.

Flagrancia del delito

La propietaria de la casa, salió como de costumbre con dirección a su centro de trabajo. El ladrón aprovechó este momento para ingresar al inmueble y tras recorrer los diversos ambientes consigue retirar el televisor, licuadora, entre otros bienes. En el momento que estaba por huir aparece el padre de la dueña, quien había quedado a cargo de velar por la seguridad de las pertenencias.

Los pobladores al enterarse de la situación ayudaron para evitar que el sujeto escape. Personal de la comisaría de la jurisdicción al llegar a la casa encuentran al malandro, A. Quispe (25), cerca de los bienes que estaba por sacar de la propiedad. El sujeto fue conducido a la Sección de Delitos y Faltas de la jefatura, en calidad de detenido por la comisión del delito contra el patrimonio. La policía citó a la agraviada para que presente la denuncia respectiva.

