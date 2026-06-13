La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programó para el próximo 20 de agosto de 2026 la audiencia virtual en la que evaluará la apelación presentada por el expresidente Martín Vizcarra contra la sentencia de 14 años de prisión efectiva impuesta por el delito de cohecho pasivo propio.

Durante la etapa preparatoria del proceso, el tribunal declaró inadmisible la mayor parte de las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por la defensa del exmandatario, al considerar que no cumplían con los requisitos legales establecidos en el Código Procesal Penal. Sin embargo, admitió de manera excepcional la declaración de un exfuncionario de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

La sala también dispuso la participación obligatoria de las partes involucradas en la audiencia y advirtió que la inasistencia injustificada de los apelantes podría ocasionar la inadmisibilidad de los recursos presentados. Asimismo, exhortó a los intervinientes a actuar con probidad y buena fe durante el proceso.

La condena apelada fue emitida en noviembre de 2025 por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que halló responsable a Vizcarra de recibir más de S/2,3 millones en sobornos de empresas constructoras vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La sentencia incluyó además nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa y el pago de una reparación civil.