Esta semana dos familias han sido víctimas de los ‘robacasas’ en Chincha. Los hechos ocurridos en la urbanización Toche y en un predio ubicado en la intersección de Los Ángeles con calle Nueva fueron captados por cámaras de seguridad, evidenciando a los autores del hecho delictivo que aprovecharon la ausencia de los propietarios para apoderarse de las especies de valor.

Robo a viviendas

El facineroso que ingresó al inmueble de Toche deambulaba por el sector, en búsqueda de víctimas. Al localizar un blanco con agilidad logra trepar la pared, ingresa y tras recorrer los diversos ambientes consigue sacar una laptop y otros bienes. Después sale y camina tranquilamente llevándose abrazado el equipo informático. Ninguno de los vecinos pudo notar que era un ladrón.

Al llegar el propietario nota que entre sus pertenencias no estaba la computadora portátil con la que trabaja y aunque buscó por su casa no halló nada. Con apoyo de un morador pudo encontrar videos que demuestran todas las características físicas del pillo. El agraviado denunció el hecho con la esperanza de recuperar sus pertenencias y pueda ser identificado y atrapado el ladrón.

La otra propiedad vulnerada por un hampón se ubica a menos de una cuadra del edificio del Ministerio Público, en la calle Los Ángeles. El autor del hecho delictivo trepó la pared por la parte posterior y ante la ausencia de los familiares se paseó por todos los ambientes. Una cámara de seguridad capta que incluso se asoma por la ventana del segundo piso, buscando objetos preciados.

Después de conseguir el botín huye por el mismo lugar por donde ingreso y aunque aparece por el sector un efectivo policial motorizado no llega a frustrarse el hurto. El agraviado al retornar a la casa encuentra sus cajones rebuscados y las tres laptops de la familia ya no estaban. Al igual que en el primer caso obtiene las imágenes de las cámaras para denunciar y exigir la detención inmediata del malandro.

