Dos personas fueron detenidas este sábado 13 de setiembre en la localidad de Chincha Alta, acusadas de integrar una presunta banda criminal dedicada al hurto agravado en viviendas.

Equipos recuperados

La intervención fue realizada por efectivos de la División Policial de Chincha (DIVPOL) y del Departamento de Unidades Especiales (DUE), tras una rápida acción policial ante una alerta ciudadana.

Los detenidos fueron identificados como Evelyn Aracelly Ramos Valenzuela (28) y Cesar Alexander Gonzales Martínez (29), quienes serían miembros de la banda conocida como “Los Roba Casas de Balconcito”. Según información policial, ambos habrían ingresado a una vivienda ubicada en la UPIS Buena Ventura, de donde sustrajeron diversas especies.

Durante el operativo, se logró recuperar los objetos robados e incautar una mototaxi con placa 8114-RB, presuntamente utilizada para cometer el delito. Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Chincha Alta, donde permanecen bajo investigación.

Las autoridades no descartan que los capturados estén involucrados en otros hechos delictivos similares ocurridos en la zona en las últimas semanas.

Cabe señalar que, la cámara de seguridad de un vecino registró al mototaxista, primero pasando por la casa y retornar enseguida al notar que no estaban los dueños. Después de unos minutos el facineroso sale cargando un parlante grande que coloca en la parte posterior del motorizado, y vuelve por el segundo parlante. Esta vez un vecino aparece, lo que motiva a la banda a retirarse raudos de la zona. El agraviado presentó la denuncia en la comisaría de Chincha, que logró la detención de los presuntos delincuentes.

