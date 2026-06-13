Huánuco: Sala de Apelaciones confirma condena contra exasistente fiscal por tocamientos indebidos

Efectivos de la Comisaría PNP de Aucayacu lograron la desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los Cutreros de Venenillo” y la incautación de aproximadamente 180 galones de combustible transportados de manera irregular, durante la ejecución del operativo policial “Impacto 2026”.

La intervención realizada el 12 de junio a la altura del kilómetro 4 de la Carretera Longitudinal de la Selva Norte, en la jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado.

Durante el operativo, los agentes policiales intervinieron el vehículo de placa de rodaje W7X-796, marca Isuzu y color blanco, conducido por Oblito H.M. (49), conocido con el alias de “El Chino”, quien viajaba acompañado de Anastacia S.R. (58), alias “La Matriarca”.

TRÁFICO DE COMBUSTIBLE

Al efectuar el registro vehicular, los policías encontraron diez envases plásticos de color azul con tapa rosca, ocultos debajo de productos de abarrotes. Cada recipiente tenía una capacidad aproximada de 18 galones, sumando alrededor de 180 galones de combustible derivado del petróleo, presuntamente gasolina.

Según informó la Policía Nacional, los intervenidos no presentaron documentación que acreditara la procedencia legal, el transporte ni la autorización correspondiente para el traslado del carburante. Tampoco pudieron justificar el origen y destino del combustible.

LA DETENCIÓN

Ante esta situación, las autoridades procedieron a la detención de ambas personas por su presunta implicancia en el delito tributario, en la modalidad de comercio clandestino de hidrocarburos.

Asimismo, el vehículo intervenido y el combustible decomisado fueron trasladados a las instalaciones de la Comisaría PNP de Aucayacu, donde se vienen realizando las diligencias e investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.