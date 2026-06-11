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Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Huánuco confirmó la condena de 9 años y 9 meses de pena privativa de la libertad efectiva contra Lenin Andrés Guerra Silva (39), extrabajador del Ministerio Público declarado autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos indebidos en agravio de una menor de 13 años.

Según la acusación fiscal, el extrabajador Guerra Silva, se acercó a la menor valiéndose de la confianza que mantenía con su madre, buscaba momentos para estar a solas con ella y tocarla indebidamente.

EXIGÍA FOTOS ÍNTIMAS

Los hechos fueron denunciados en junio del 2021 cuando la madre de la agraviada descubrió que Lenin Silva le exigía fotos íntimas a través de WhatsApp. La menor narró en cámara Gesell, con detalles cómo sucedieron los hechos y dijo haber callado por las amenazas de su agresor.

El hoy sentenciado, se desempeñaba como asistente en función fiscal en la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito de Huánuco cuando cometió el delito que para las autoridades judiciales estaba acreditada.

Actualmente el sentenciado se encuentra prófugo de la justicia desde setiembre del 2023, fecha en que un juez dictó su prisión preventiva y ordenó su ubicación y captura.