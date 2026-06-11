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A menos de una semana del vencimiento del plazo para la inscripción de candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales, el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco, Jorge Luis Carrillo Rodríguez, expresó su preocupación debido a que, hasta la fecha, no se ha registrado ninguna lista de postulantes en las jurisdicciones.

Precisó que el JEE Huánuco tiene competencia sobre las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea para la inscripción de candidatos a las alcaldías provinciales, así como de las postulaciones al Gobierno Regional.

“Estamos preocupados por la situación que se viene presentando porque, hasta la fecha, ningún partido político ha inscrito a sus candidatos. Hemos realizado una verificación tanto en la mesa de partes como en el sistema informático del Jurado Nacional de Elecciones, y el resultado es cero inscritos”, señaló Carrillo Rodríguez.

Indicó que la ausencia de solicitudes alcanza tanto a las inscripciones presenciales como a las virtuales y comprende todas las candidaturas cuya calificación corresponde al JEE Huánuco.

PLAZO PARA INSCRIPCIONES

El presidente del organismo electoral recordó que el plazo para la presentación de listas vence el próximo 16 de junio. En el caso de las inscripciones presenciales, la recepción de expedientes será hasta las 4:00 de la tarde, mientras que la modalidad virtual permanecerá habilitada hasta las 11:59 de la noche.

Asimismo, advirtió que las organizaciones políticas no deben esperar hasta el último momento para presentar sus candidaturas, ya que cualquier observación detectada fuera de los plazos establecidos podría impedir la participación de los postulantes.

“Si existieran observaciones relacionadas con los candidatos, la situación sería complicada porque ya habría vencido el plazo para presentar las listas. Por ello, recomendamos a las organizaciones políticas hacer un esfuerzo por presentar sus expedientes con anticipación”, explicó.

Tras detallar que, en el sistema de inscripción virtual, los personeros acreditados deberán identificarse e iniciar el registro de la información antes de las 11:59 p. m. del 16 de junio. Cumplido ese requisito, podrán completar el procedimiento hasta el mediodía del 17 de junio.