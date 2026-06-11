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Efectivos de la Comisaría PNP Monzón, con apoyo de personal de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) de Tingo María, destruyeron un campamento dedicado a actividades de minería ilegal durante el operativo denominado “Impacto-2026”, ejecutado el 10 de junio en diversos sectores del distrito de Monzón, provincia de Huamalíes.

La intervención se realizó en el sector Macora, centro poblado de Chipaquillo, donde los agentes verificaron la existencia de un campamento activo destinado a la extracción ilegal de mineral.

Durante la diligencia, los policías hallaron una vivienda construida con material rústico que era utilizada como campamento. En su interior encontraron 150 costales con material rocoso que iba a ser sometido a procesamiento. Asimismo, ubicaron un socavón de aproximadamente 30 metros de profundidad, dividido en dos galerías destinadas a labores de extracción minera.

CONFIRMAN QUE NO HAY AUTORIZACIÓN

Los hechos fueron comunicados al fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Leoncio Prado, quien dispuso las acciones correspondientes. Además, se realizó la consulta ante la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), entidad que confirmó que el lugar intervenido no contaba con autorización para realizar actividades extractivas.

Tras comprobarse que la infraestructura era utilizada para la minería ilegal, las autoridades procedieron a la destrucción e incineración in situ del campamento y de los implementos empleados en esta actividad ilícita, conforme a la normativa vigente.