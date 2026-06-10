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La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco ratificó su compromiso con la promoción de la educación, la cultura y el desarrollo integral de los estudiantes al brindar su respaldo oficial al IX Concurso Regional de Declamación Duranmarteliano “Miguel Adler Rivera Asencios” 2026.

Este importante certamen artístico y literario es organizado por la Institución Educativa Marcos Durán Martel como parte de las actividades conmemorativas por sus LXI años de vida institucional. La iniciativa tiene como finalidad fomentar el cultivo y la valoración del arte literario, fortalecer las habilidades comunicativas y expresivas de los escolares, así como incentivar la creatividad, la sensibilidad estética y el pensamiento crítico en la comunidad educativa.

EVENTO RELEVANTE

El director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, destacó la relevancia de este concurso como un espacio que permite descubrir y potenciar el talento estudiantil, además de promover la integración y el intercambio cultural entre las diferentes instituciones educativas de la región.

Entre los objetivos de la presente edición figura el fortalecimiento de la expresión oral a través de la interpretación poética, la valoración de la literatura local, nacional e internacional, y el reconocimiento al legado cultural y educativo del recordado maestro Miguel Adler Rivera Asencios, cuya trayectoria continúa inspirando a nuevas generaciones.

Asimismo, el concurso busca reforzar la identidad cultural y el hábito de la lectura entre los estudiantes, consolidando a la poesía como una herramienta fundamental para el desarrollo personal, académico y social.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

La comisión organizadora informó que las inscripciones estarán abiertas del 15 al 24 de junio de 2026 y deberán ser gestionadas exclusivamente por los tutores literarios de cada participante, conforme a las bases del concurso.

Las presentaciones se desarrollarán en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Los estudiantes del nivel primario competirán el jueves 25 de junio desde las 8:30 de la mañana, mientras que los participantes del nivel secundario lo harán el viernes 26 de junio, también a partir de las 8:30 a. m.

La ceremonia de premiación se realizará el 30 de junio desde las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la Institución Educativa Marcos Durán Martel. Los ganadores recibirán gallardetes, medallas de oro y plata, diplomas de reconocimiento y premios sorpresa, de acuerdo con lo establecido en las bases del certamen.

Con esta actividad, la comunidad educativa reafirma su compromiso con la formación humanista y el fortalecimiento de los valores culturales, promoviendo espacios donde la literatura y la expresión artística contribuyan al desarrollo de una educación de calidad.