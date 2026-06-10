Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huánuco lograron recapturar a Ronaldo B.R.G. (23), conocido con el alias de “Rafito”, quien permanecía prófugo de la justicia tras escapar de la custodia policial durante una diligencia judicial realizada semanas atrás.

La intervención ocurrió la tarde del martes en inmediaciones de la avenida Juan Velasco Alvarado, en el distrito de Pillco Marca, cuando el investigado se desplazaba a bordo de una motocicleta. Tras ser identificado, los agentes procedieron a su inmediata detención.

Según información policial, el sujeto registraba una requisitoria vigente por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado. Su captura se ejecutó en cumplimiento de la Resolución Judicial n.° 01-2026, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que ordenó su detención preliminar por un plazo de 72 horas.

PRÓFUGO DESDE EL 22 DE MAYO

Las autoridades recordaron que Ronaldo B.R.G. se encontraba en condición de prófugo desde el 22 de mayo de 2026, fecha en la que logró evadir la custodia policial durante una diligencia de allanamiento, registro domiciliario e incautación de bienes desarrollada como parte de las investigaciones en su contra.

Tras su recaptura, el detenido fue trasladado a las instalaciones policiales correspondientes, donde continuará siendo sometido a las diligencias e investigaciones de ley antes de ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente.