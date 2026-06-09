En Huánuco, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), supervisó la tercera entrega de alimentos correspondientes al año escolar 2026 a instituciones educativas del distrito de Monzón, con el objetivo de garantizar su adecuada conservación, preparación y consumo por parte de los estudiantes.

La supervisión fue encabezada por el jefe de la Unidad Territorial Huánuco del PAE, quien junto a especialistas del programa visitó la I.E. Cashapampa que atiende a 134 estudiantes y la I.E. Javier Pérez de Cuéllar, que alberga a 103 usuarios. En ambos centros educativos se verificó las condiciones de almacenamiento de los productos entregados a los Comités de Alimentación Escolar (CAE) para la preparación de los desayunos, almuerzos y/o cenas.

Durante la jornada se constató que los almacenes de ambos colegios cumplen con las condiciones de salubridad y organización establecidas por el programa, contribuyendo a preservar la calidad e inocuidad de los alimentos destinados a los escolares.

DISTRIBUCIÓN COMPLETA

Como parte de las 853 toneladas de alimentos entregadas a instituciones educativas de todo el departamento atendidas bajo la modalidad Comida Caliente, se distribuyó arroz fortificado, conservas, fideos, leche y cereales extruidos, entre otros.

La visita permitió destacar el trabajo coordinado que realizan los padres de familia y los integrantes de los Comités de Alimentación Escolar, quienes participan activamente en la recepción, almacenamiento y vigilancia de los productos distribuidos por el programa en el marco de la gestión de la titular del Midis, Lily Vásquez Dávila.

DESTACAN SERVICIO

Las docentes destacan la importancia del servicio alimentario para el bienestar y desempeño de los estudiantes. Señalan que muchos escolares provienen de familias en situación de vulnerabilidad y el acceso a una alimentación adecuada favorece su concentración y aprendizaje durante las horas de clase.

Por su parte, el director de la I.E. Cashapampa destacó la calidad de los productos entregados por el programa y el aporte que representan para los estudiantes de la zona, quienes reciben con agrado los alimentos preparados en la institución.

Es importante mencionar que, en el departamento de Huánuco el PAE atiende a 116 751 estudiantes de 3383 instituciones educativas públicas, quienes reciben alimentos nutritivos y de calidad para la preparación de desayunos, almuerzos y cenas dentro de sus colegios.