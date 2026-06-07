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En una muestra de civismo, disciplina y compromiso con la reinserción social, la población penitenciaria del Establecimiento Penitenciario de Huánuco participó en una solemne ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y posterior desfile de escoltas, en conmemoración del sacrificio de los héroes de la Batalla de Arica y del Día de la Bandera.

La actividad fue presidida por el director del penal, Walter Vásquez Rodríguez, acompañado por el director del Área de Educación, Máximo Orizano Leyves. Ambos funcionarios lideran una sólida estructura educativa que actualmente beneficia a más de 600 internos mediante programas de educación básica, técnica y superior.

PROTOCOLO

La jornada se inició con el izamiento de la enseña nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú, en un ambiente de respeto y fervor patriótico. Posteriormente, las escoltas de los diferentes pabellones desfilaron con notable marcialidad, demostrando orden, disciplina y espíritu cívico.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron los avances alcanzados en materia educativa dentro del establecimiento penitenciario. El Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) atiende a 280 internos en los niveles inicial, intermedio y avanzado; mientras que el Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) “Dr. Javier Pulgar Vidal” forma a 247 estudiantes en las especialidades de Apoyo Administrativo, Corte y Ensamblaje, Electricidad, Panadería y Pastelería, además del programa de formación musical “Orquestando”.

SE REHABILITAN

Asimismo, la educación superior continúa consolidándose como una herramienta clave para la rehabilitación, con 23 internos que cursan estudios en la Universidad Continental y 60 estudiantes matriculados en el Instituto Superior ISAM.

Durante su discurso, el director del penal resaltó el significado de esta fecha cívica y la vinculó con el proceso de transformación personal de los internos.

“Rendir homenaje a la bandera dentro de un establecimiento penitenciario tiene un significado profundo. Así como Bolognesi y Ugarte defendieron el honor nacional en Arica, ustedes hoy enfrentan su propia batalla: superar el pasado mediante el estudio y el trabajo. Ver a más de 600 internos formándose en el CEBA, el CETPRO, el ISAM y la Universidad Continental demuestra que la educación es la herramienta más efectiva para construir nuevas oportunidades y contribuir al desarrollo de Huánuco y del país”, expresó Walter Vásquez Rodríguez.

DESTACAN ESFUERZO

Por su parte, Máximo Orizano Leyves destacó el esfuerzo y compromiso de docentes y estudiantes, señalando que la disciplina observada durante el desfile refleja el orden y la responsabilidad que los internos vienen incorporando a sus proyectos de vida.

El momento más emotivo de la ceremonia estuvo a cargo del batallón integrado por las internas del pabellón de mujeres. Su impecable presentación, marcada por la sincronización, gallardía y fervor patriótico, recibió el reconocimiento de las autoridades y asistentes, evidenciando la inclusión y el importante rol que cumplen las mujeres en los procesos formativos y de reinserción social.

La actividad concluyó con el desfile de las delegaciones del CEBA y del CETPRO “Dr. Javier Pulgar Vidal”, consolidando una jornada que combinó el recuerdo histórico, el respeto a los símbolos patrios y el compromiso institucional con la educación y la rehabilitación de la población penitenciaria en Huánuco.