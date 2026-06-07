Octogenario es sentenciado a 9 años de cárcel por tocamientos indebidos en Huánuco

La ciudad de la bella durmiente, Tingo María se prepara para vivir una de las celebraciones más emblemáticas de la Amazonía peruana con la realización de la Fiesta de San Juan 2026, que se llevará a cabo del 11 al 24 de junio y proyecta la llegada de más de 30 mil visitantes nacionales y extranjeros.

La festividad, considerada una de las más importantes de la región, busca consolidar a la provincia de Leoncio Prado como un destino turístico de referencia en la Amazonía peruana, generando un importante movimiento económico en los sectores de hospedaje, gastronomía, transporte, comercio y servicios turísticos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

De acuerdo con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), el programa de actividades incluirá eventos culturales, artísticos y tradicionales que resaltan la riqueza cultural y la identidad amazónica de Huánuco. Entre las principales actividades destacan el tradicional corso amazónico, la pandilla amazónica, la elección de la Señorita San Juan 2026, concursos gastronómicos, ferias culturales, exhibiciones artísticas y presentaciones de danzas típicas.

Como parte de la estrategia de promoción turística, las autoridades vienen realizando lanzamientos oficiales de la festividad en ciudades estratégicas como Lima y Huánuco, con el propósito de atraer a un mayor número de visitantes y posicionar la celebración a nivel nacional.

VISITA A LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Durante su permanencia en la provincia, los turistas podrán recorrer los principales atractivos de la zona, entre ellos el Parque Nacional Tingo María, la Laguna de los Milagros y las cataratas de Catarata de Honolulo y Catarata Santa Carmen, reconocidos por su belleza natural y biodiversidad.

La Fiesta de San Juan constituye una oportunidad clave para dinamizar la actividad turística, fortalecer la identidad cultural amazónica y generar mayores ingresos para emprendedores, operadores turísticos y familias vinculadas al sector, contribuyendo así al desarrollo económico de la provincia y de la región Huánuco.