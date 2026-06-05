Huánuco: dictan nueve meses de prisión preventiva para investigado por tentativa de homicidio

Luis Bazán de 83 años de edad recibió un sentencia condenatoria de nueve años y siete meses y veinte días de pena de la libertad efectiva, tras ser hallado responsable del delito penal de tocamientos indebidos en agravio de una menor de edad. La medida fue pedida por el Segundo Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, representado por el fiscal adjunto provincial Oscar Salazar Rivera.

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2023, en el interior de una vivienda ubicada en el jirón Leoncio Prado n.° 121, en la ciudad de Huánuco. El ahora sentenciado aprovechó que se encontraba temporalmente en la ciudad y que quedó al cuidado de la víctima de siete años de edad —quien es su familiar directa— para conducirla a una habitación y realizar los actos ilícitos en contra de su integridad sexual, aprovechando la ausencia de los padres, quienes se encontraban laborando. Al día siguiente, la menor relató lo sucedido a su madre, lo que permitió la formulación inmediata de la denuncia correspondiente.

SUSTENTACIÓN OBJEITVA

Durante el juicio oral, el despacho fiscal acreditó la responsabilidad mediante la sustentación objetiva de diversos medios probatorios. Entre los elementos presentados destacaron la declaración de la menor en entrevista única a través de la Cámara Gesell, el examen pericial psicológico practicado a la víctima, la visualización del material fílmico del inmueble donde ocurrieron los hechos y diversas declaraciones testimoniales actuadas en la etapa procesal, los cuales resultaron determinantes frente a los argumentos presentados por la defensa técnica.

Como resultado de la labor fiscal, se impuso la pena efectiva antes señalada y se ordenó el pago de S/ 2,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada, garantizando de este modo la protección de su identidad.