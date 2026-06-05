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Nueve meses de prisión preventiva dictó el órgano jurisdiccional contra Ángel Ynosencio, investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Jony Figueroa, tras el requerimiento sustentado por la fiscal provincial Yohana Fernández Tinco, del Segundo Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco.

La medida fue obtenida gracias a los elementos de convicción presentados por la representante del Ministerio Público durante la audiencia, en la que se acreditó la existencia de graves y fundados elementos que vincularían al investigado con los hechos materia de investigación.

LO ATACÓ CON CUCHILLO

El caso ocurrió el 3 de junio de 2026, aproximadamente a las 9:34 de la mañana, en las inmediaciones del mercado Modelo de Huánuco. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el imputado habría atacado a la víctima con un cuchillo, ocasionándole una herida punzocortante en la región torácica posterior derecha mientras transitaba por la zona.

Tras la agresión, transeúntes solicitaron auxilio de inmediato, permitiendo la intervención del personal policial que realizaba labores de patrullaje en el sector. Asimismo, la víctima fue trasladada por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) al Hospital Hermilio Valdizán para recibir atención médica, mientras que el investigado fue intervenido por efectivos policiales en el interior del mercado Modelo.

La investigación continuará con el propósito de esclarecer plenamente las circunstancias de lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.