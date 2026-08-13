La región Ica se encuentra dentro de una amplia zona de la costa central del Perú que concentra un importante potencial sísmico y que, eventualmente, podría generar un terremoto de entre 8.5 y 8.8 de magnitud. Así lo advirtió el ingeniero Hernando Tavera Huarache, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), durante una presentación realizada en el Colegio de Ingenieros de Ica.

Acumulación de energía

Explicó que el área ubicada frente a la costa, comprendida aproximadamente entre Paracas y Huarmey, incluye a las regiones de Ica, Lima y Áncash y presenta una importante acumulación de energía. De acuerdo con los estudios expuestos, desde el gran terremoto de 1746 los eventos posteriores habrían liberado solo alrededor del 20 % de la energía acumulada.

Tavera, sin embargo, fue enfático en precisar que no es posible establecer cuándo ocurrirá un terremoto. La ciencia permite identificar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia y estimar escenarios de magnitud, pero no determinar el día, la hora ni el lugar exacto en que se producirá el próximo gran movimiento.

Señaló que los sismos, por sí mismos, no necesariamente provocan víctimas. El principal peligro aparece cuando el movimiento del suelo encuentra edificaciones que no tienen las condiciones necesarias para resistirlo. “Las personas pueden ser afectadas si es que las viviendas colapsan”, explicó el especialista, al señalar que una construcción puede fallar debido a deficiencias estructurales, una mala calidad del terreno o porque fue levantada sin considerar las características del suelo.

El ingeniero también se refirió al crecimiento de edificaciones de varios pisos en Ica. Explicó que una estructura de gran tamaño debe contar con un expediente técnico aprobado por la municipalidad y que, dentro de este proceso, debe determinarse la calidad del terreno mediante estudios de suelo.

Recordó que el terremoto del 15 de agosto del 2007, que dejó más de 590 muertos, también evidenció las diferencias existentes entre los distintos tipos de terreno. Mencionó específicamente a Tambo de Mora, donde las condiciones del suelo demostraron ser particularmente desfavorables.

No obstante, aclaró que hablar de un “suelo malo” no significa necesariamente que no se pueda construir. Lo importante, explicó, es conocer sus características y diseñar las estructuras de acuerdo con ellas. “Hay que saber cómo construir en cada tipo de suelo”, resumió.

El ingeniero también fue consultado sobre edificaciones consideradas patrimonio que presentan condiciones de deterioro y podrían representar un riesgo. Sobre este punto, indicó que se trata de decisiones vinculadas a las normas y competencias de las instituciones del Estado.

Por esa razón, los escenarios utilizados para los simulacros han ido cambiando. Tavera explicó que hace aproximadamente una década se planteaban ejercicios considerando un terremoto de magnitud 8.0, mientras que actualmente se trabaja con escenarios de hasta 8.8.

El cambio, señaló, responde al avance del conocimiento científico y a la necesidad de que la población y las autoridades se preparen para escenarios más exigentes.

El jefe del IGP también explicó que la magnitud de un terremoto no determina por sí sola el nivel de destrucción. Puso como referencia eventos de magnitud cercana a 8.0 ocurridos en otras partes del mundo que no provocaron grandes daños debido a que las estructuras fueron capaces de soportar el movimiento del suelo.

EL DATO: Tavera recordó además que el Perú es un país altamente sísmico y que Ica ya ha experimentado terremotos importantes en las últimas décadas, entre ellos los registrados en 1996 y 2007, además de otros movimientos posteriores. Para el especialista, estos antecedentes muestran que los grandes terremotos forman parte de la realidad geológica del país.

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