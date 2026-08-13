El Instituto Geofísico del Perú (IGP) identificó a la costa central del país como la zona que concentra una importante acumulación de energía sísmica. Según el jefe de la institución, Hernando Tavera, el área frente a las regiones de Ica, Lima y Áncash presenta condiciones que podrían dar origen a un sismo de gran magnitud.

Tavera explicó que los estudios del IGP permiten determinar las zonas donde existe mayor acumulación de esfuerzos tectónicos y, con ello, establecer escenarios de mayor probabilidad de ocurrencia de un terremoto. Sin embargo, precisó que estos estudios no permiten predecir cuándo ocurrirá un sismo.

“Frente a la costa central del Perú, que considera Ica, Lima y Áncash, hay un área bastante grande que está acumulando esfuerzo y probablemente dé origen a un evento grande”, señaló el titular del IGP.

Ante este escenario, los recientes simulacros nacionales vienen considerando un terremoto de magnitud 8.8, una intensidad superior a la utilizada en ejercicios de años anteriores. Tavera recordó que hace una década los simulacros contemplaban escenarios de magnitud 8.0.

Por su parte, el sismólogo César Jiménez Tintaya, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señaló que la zona central del país mantiene un prolongado proceso de acumulación de energía desde el terremoto de 1746.

Según explicó, los grandes sismos registrados posteriormente, entre ellos los de 1940, 1966, 1974 y 2007, solo habrían liberado parcialmente esa energía.

El especialista sostuvo que un eventual gran terremoto podría alcanzar una magnitud de 8.5 a 8.8 y tener su epicentro frente a la costa central, con posibilidad de generar un tsunami.

Por ello, ambos especialistas resaltaron la importancia de fortalecer la prevención y preparación de la población ante un eventual evento sísmico de gran magnitud.

El IGP advierte que frente a la costa central existe una extensa zona con acumulación de esfuerzos tectónicos.

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