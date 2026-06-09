Dos detenidos por tráfico ilícito de drogas en Aucayacu

Luego de la sustentación en audiencia de apelación efectuada por la Fiscalía Superior Mixta de Leoncio Prado, representada por el fiscal adjunto superior Inti Tadeo Sotelo Montes, lograron la confirmación de la sentencia condenatoria de cadena perpetua obtenida originalmente en primera instancia por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, contra David Pizarro, como autor del delito de violación sexual en agravio de su sobrina nieta.

HECHOS

Ocurrieron en julio de 2016 en Tingo María, cuando la víctima, de diez años, estaba de vacaciones. David Pizarro aprovechó el vínculo familiar para trasladar a la niña en una moto lineal hasta su vivienda en el sector Afilador, con el pretexto de cuidar a un primo. Una vez a solas, empleó la fuerza física para someterla y agredirla sexualmente, amenazándola de muerte para evitar que lo contara.

Durante la audiencia de apelación, el despacho fiscal de segunda instancia defendió la legalidad del fallo y acreditó la culpabilidad del sentenciado mediante la sustentación de diversos medios probatorios de forma general. Resultaron determinantes la entrevista única en Cámara Gesell por su relato coherente y persistente, la ficha RENIEC que corroboró la edad de la afectada, el Certificado Médico Legal con signos de agresión y el protocolo de pericia psicológica.

CONFIRMAN PENA

Tras la idónea labor fiscal, confirmaron la pena máxima de cadena perpetua y dispusieron el pago de S/ 20,000 por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada. Asimismo, ordenaron la inhabilitación definitiva del sentenciado para ejercer funciones en el sector educativo y la obligatoriedad de someterlo a un tratamiento terapéutico.