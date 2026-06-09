Personal de la Comisaría PNP Aucayacu detuvo a dos personas por presunta implicancia en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, durante la ejecución del operativo policial “Cordillera Blanca – Lucha contra la Criminalidad 2026-2028”, en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado.

La intervención fue en la intersección de los jirones Ica y Túpac Amaru, en la ciudad de Aucayacu, luego de que los agentes recibieran información sobre una presunta transacción de sustancias ilícitas. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a dos personas junto a dos vehículos menores estacionados en la vía pública, quienes mostraron una actitud nerviosa durante las acciones de control e identificación.

Durante el registro personal, efectuado con autorización de los intervenidos, halló en poder de Lucio J.T.O. (28) un envoltorio de papel aluminio que contenía restos vegetales secos con características similares a Cannabis sativa (marihuana), además de un teléfono celular.

MÁS PRUEBAS

Asimismo, en posesión de Giancarlo S.E. (40) encontraron diez envoltorios de papel aluminio con una sustancia de similares características, así como un equipo celular. Posteriormente, con autorización del intervenido, el personal policial se constituyó en su domicilio, ubicado en la ciudad de Aucayacu, donde encontró una bolsa con restos vegetales secos, entre hojas, semillas y moños, compatibles con Cannabis sativa (marihuana), con un peso aproximado de 500 gramos.

Ante el hallazgo de la presunta droga y al encontrarse ambos intervenidos en situación de flagrancia delictiva, se procedió a su detención por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado.